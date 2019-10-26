Генеральний директор компанії Ripple (токен XRP) Бред Гарлінгхаус заявив, що майже всі криптовалюта очікує падіння вартості до нуля.
Дивися повний текст Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют
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Дивися повний текст Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
А чё так скромно? Так бы и сказал: обесценятся все и только токен XRP ваша опора и доход.
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