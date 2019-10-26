Генеральний директор компанії Ripple (токен XRP) Бред Гарлінгхаус заявив, що майже всі криптовалюта очікує падіння вартості до нуля.
Дивися повний текст Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
А чё так скромно? Так бы и сказал: обесценятся все и только токен XRP ваша опора и доход.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:44
Якась брихння.. Китайці і Британія з Іспанією зацікавленні в розвтку криптовалюти. Як доказують джерела.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:10
Деньги должны быть привязаны к мочьной экономики . А биткоин ваще, ни к чему не привязан .
Я думаю ,что будущее за ИМПЕРСКИМ ЕВРО .Имперский евро, это мировая валюта .
Но для этого надо свергнуть буржуазную демократию в Европе и установить власть социал-монархистов, а потом трансформировать разваливающийся Евросоюз, в великую и могучую Европейскую социал-монархическую империю .
Будущее Европы и всего прогрессирующего мира, за социал-монархизмом ! Монархия самая лучшая форма правления а социализм самый лучший общественный строй .Социал-монархизм, это не власть народа, а это власть для народа .
|