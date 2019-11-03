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Маск анонсував презентацію пікапа Tesla Cyber Truck (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:38
Пропонуємо до обговорення:
У модельному ряду Tesla зараз три автомобілі (Model S, Model X і Model 3), ще три вже анонсовані (Model Y, Tesla Roadster 2 і Tesla Semi) і надійдуть у продаж протягом найближчих кількох років.
Дивися повний текст Маск анонсував презентацію пікапа Tesla Cyber Truck (фото)
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R2
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:38
Ну дизайн дійсно футуристичний.
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valera2011
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