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Маск анонсував презентацію
пікапа Tesla Cyber Truck (фото)

Маск анонсував презентацію пікапа Tesla Cyber Truck (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:38

Маск анонсував презентацію пікапа Tesla Cyber Truck (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У модельному ряду Tesla зараз три автомобілі (Model S, Model X і Model 3), ще три вже анонсовані (Model Y, Tesla Roadster 2 і Tesla Semi) і надійдуть у продаж протягом найближчих кількох років.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:38

Ну дизайн дійсно футуристичний.
valera2011
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