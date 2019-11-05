У Дніпропетровській області запущено в роботу Покровську сонячну електростанцію (240 МВт). Вона є другою за потужністю СЕС в Європі.
Дивися повний текст В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за потужністю в Європі.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 19:21
В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за...
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Дивися повний текст В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за потужністю в Європі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:22
Ура, нужно больше дорогой энергии для самого бедного населения страны в Европе.
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