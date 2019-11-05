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В Україні запустили сонячну
електростанцію, другу за...

В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:21

В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за...

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпропетровській області запущено в роботу Покровську сонячну електростанцію (240 МВт). Вона є другою за потужністю СЕС в Європі.

Дивися повний текст В Україні запустили сонячну електростанцію, другу за потужністю в Європі.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:22

Ура, нужно больше дорогой энергии для самого бедного населения страны в Европе.
Shram
 
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