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ФГВФО виставить на торги у грудні одним пулом активи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:17
Пропонуємо до обговорення:
У системі ProZorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі трьох неплатоспроможних банків: АТ «ВТБ Банк», ПУАТ «Фідобанк», АТ «Дельта Банк».
Дивися повний текст ФГВФО виставить на торги у грудні одним пулом активи «Дельта Банку», «ВТБ Банку» та «Фідобанку»
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