Про це інформує Головне Управління Дежпраці в Дніпропетровській області.
Дивися повний текст Як має оплачуватися праця в різний час доби.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:59
Як має оплачуватися праця в різний час доби
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як має оплачуватися праця в різний час доби.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:59
Автор статьи или неграмотный или де***? Что значит штраф в размере 10 минимальной зарплаты за каждого работника? (10-ой зарплаты?) Или Доплата за работу в вечернее время при многосменном режиме в размере 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы (т.е. работник получает 20% от часовой тарифной ставки?)
Finance.ua может вашим авторам курсы грамотности пройти. Ну блин, стыдно читать.
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