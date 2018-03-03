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Як має оплачуватися
праця в різний час доби

Як має оплачуватися праця в різний час доби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:59

Як має оплачуватися праця в різний час доби

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує Головне Управління Дежпраці в Дніпропетровській області.

Дивися повний текст Як має оплачуватися праця в різний час доби.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:59

Автор статьи или неграмотный или де***? Что значит штраф в размере 10 минимальной зарплаты за каждого работника? (10-ой зарплаты?) Или Доплата за работу в вечернее время при многосменном режиме в размере 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы (т.е. работник получает 20% от часовой тарифной ставки?)
Finance.ua может вашим авторам курсы грамотности пройти. Ну блин, стыдно читать.
alex7gk
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