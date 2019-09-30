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Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Кроки Німеччини з виведення газопроводу Nord Stream 2 з-під дії оновленої газової директиви ЄС в разі прийняття відповідного рішення будуть оскаржені в суді ЄС.
Дивися повний текст Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать у суді - торгпред України
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41
"Печально",когда все хотят быть экспертами и несут подобную чушь.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:02
Говорят, на встрече в Нормандском формате будут подниматься газовые вопросы. Ну-ну!
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