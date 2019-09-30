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Виведення Nord Stream 2 з-під
законодавства ЄС оскаржать...

Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41

Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать...

Пропонуємо до обговорення:
Кроки Німеччини з виведення газопроводу Nord Stream 2 з-під дії оновленої газової директиви ЄС в разі прийняття відповідного рішення будуть оскаржені в суді ЄС.

Дивися повний текст Виведення Nord Stream 2 з-під законодавства ЄС оскаржать у суді - торгпред України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41

"Печально",когда все хотят быть экспертами и несут подобную чушь.
sena_2008atp
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Говорят, на встрече в Нормандском формате будут подниматься газовые вопросы. Ну-ну!
astatempo
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