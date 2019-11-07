Німецький концерн Daimler AG оголосив про відкликання нового електричного кросовера Mercedes-Benz EQC, який тільки-но з'явився в продажу.
Дивися повний текст Mercedes відкликає свій новий електромобіль.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:21
Mercedes відкликає свій новий електромобіль
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Дивися повний текст Mercedes відкликає свій новий електромобіль.
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