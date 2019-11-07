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Mercedes відкликає свій новий електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:21
Пропонуємо до обговорення:
Німецький концерн Daimler AG оголосив про відкликання нового електричного кросовера Mercedes-Benz EQC, який тільки-но з'явився в продажу.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:21
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