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МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Через нерентабельність із січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:14
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И облетать её дорого.
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