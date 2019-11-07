Через нерентабельність із січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:57
МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок
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Дивися повний текст МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:06
Райан с Виззом летают на Краков за 60 злотых, МАУ за 300. Конечно, не рентабельно.
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