RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МАУ припиняє рейси з
Києва в Краків і Бангкок

МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:57

МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок

Пропонуємо до обговорення:
Через нерентабельність із січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.

Дивися повний текст МАУ припиняє рейси з Києва в Краків і Бангкок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:14

Широка страна моя родная...
И облетать её дорого.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:06

Райан с Виззом летают на Краков за 60 злотых, МАУ за 300. Конечно, не рентабельно.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 26.02.18
Подякував: 262 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173...
R2 » П'ят 08 лис, 2019 10:09
1 17
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:09
a_kibets
Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме... 1, 2
R2 » Сер 06 лис, 2019 16:01
12 687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:29
Gastarbaiter
Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій
R2 » П'ят 01 лис, 2019 14:39
3 203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 17:17
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.