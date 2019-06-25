Окремі зразки національної валюти можуть бути цікавим предметом для дискусії.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12
Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12
автор всегда легко читается, интересно и познавательно
но, в этот раз, сама тема несущественна а цель ее проработки непонятна
цифровизации номинал монет как-то фиолетов - я так думаю(с) ))
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36
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