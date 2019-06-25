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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Пропонуємо до обговорення:
Окремі зразки національної валюти можуть бути цікавим предметом для дискусії.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12

автор всегда легко читается, интересно и познавательно
но, в этот раз, сама тема несущественна а цель ее проработки непонятна
цифровизации номинал монет как-то фиолетов - я так думаю(с) ))
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36

  PV написав:... а цель ее проработки непонятна ...

Дык: что бы имя "на слуху" оставалось. -- у автора половина статей -- пере-пере -описание очевидных вещей, другая половина -- переливание из пустого в порожнее.
_hunter
 
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