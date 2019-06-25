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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Пропонуємо до обговорення:
Окремі зразки національної валюти можуть бути цікавим предметом для дискусії.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12

автор всегда легко читается, интересно и познавательно
но, в этот раз, сама тема несущественна а цель ее проработки непонятна
цифровизации номинал монет как-то фиолетов - я так думаю(с) ))
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36

  PV написав:... а цель ее проработки непонятна ...

Дык: что бы имя "на слуху" оставалось. -- у автора половина статей -- пере-пере -описание очевидных вещей, другая половина -- переливание из пустого в порожнее.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13

  PV написав:автор всегда легко читается, интересно и познавательно
но, в этот раз, сама тема несущественна а цель ее проработки непонятна
цифровизации номинал монет как-то фиолетов - я так думаю(с) ))


Спасибо за отзыв.

Тема может показаться несущественной только на первый взгляд. Задумайтесь - НБУ без достаточных правовых оснований эмитирует номинал. Не суть важно какой - 1 или 1000. Суть в том, сто согласно ст.1 Конституции Украина - правовое государство. Т.е. все сферы общественных отношений должны быть урегулированы нормами права на основании которых и руководствуясь которыми и нужно работать. Линейку номиналов установил Президент и нигде НБУ прямо не делегировалось право вносить туда какие-то правки самостоятельно. Размытые формулировки в законах таких прав тоже прямо не предоставляют.
В итоге мы имеем ситуацию, когда НБУ местам даже не считает нужным указать на основании каких правовых норм осуществляет те или иные действия. Т.е. мы не знаем уполномочен ли он или нет.
Вроде НБУ, вроде центробанк, но что же с документальными полномочиями?

Это половина проблемы.

Вторая половина касается цифровизации. Допустим Минюст запускает программу атоматической подготовки пакетов документов для регистрации и присвоению номеров. Пока решение будет принимать человек, но на стадии подготовки можно автоматизировать, например форму подачи. И если в эту форму не занести ссылку на юридическое основание действия, а будет именно так - так уже давно на любом сайте регистрация идет, то далее действие не продвинется и никто из живых принимателе решений не возьмет на себя регистрацию без полного пакета в т.ч. ссылок.

Далее целый ряд рутинных вопросов перейдет в цифру и там без подобного рода наполнения действий основаниями ничего не сдвинется.

А на подходе смарт-контракты - читай в госсфере автоматизация процессов на основании полноты выполнения условий.

И как должностные лица НБУ будут пояснять машине, что, дескать, они же целый НБУ и могут, а с той стороны бюрократическое: введите основание.

Это в очень общих чертах.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:14

  _hunter написав:
  PV написав:... а цель ее проработки непонятна ...

Дык: что бы имя "на слуху" оставалось. -- у автора половина статей -- пере-пере -описание очевидных вещей, другая половина -- переливание из пустого в порожнее.


Очень благодарен, что Вы уделяете внимание. Действительно.
Буду благодарен за комментарии по существу.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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