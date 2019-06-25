Окремі зразки національної валюти можуть бути цікавим предметом для дискусії.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12
Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн законодавством? Питання не риторичне.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:12
автор всегда легко читается, интересно и познавательно
но, в этот раз, сама тема несущественна а цель ее проработки непонятна
цифровизации номинал монет как-то фиолетов - я так думаю(с) ))
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13
Спасибо за отзыв.
Тема может показаться несущественной только на первый взгляд. Задумайтесь - НБУ без достаточных правовых оснований эмитирует номинал. Не суть важно какой - 1 или 1000. Суть в том, сто согласно ст.1 Конституции Украина - правовое государство. Т.е. все сферы общественных отношений должны быть урегулированы нормами права на основании которых и руководствуясь которыми и нужно работать. Линейку номиналов установил Президент и нигде НБУ прямо не делегировалось право вносить туда какие-то правки самостоятельно. Размытые формулировки в законах таких прав тоже прямо не предоставляют.
В итоге мы имеем ситуацию, когда НБУ местам даже не считает нужным указать на основании каких правовых норм осуществляет те или иные действия. Т.е. мы не знаем уполномочен ли он или нет.
Вроде НБУ, вроде центробанк, но что же с документальными полномочиями?
Это половина проблемы.
Вторая половина касается цифровизации. Допустим Минюст запускает программу атоматической подготовки пакетов документов для регистрации и присвоению номеров. Пока решение будет принимать человек, но на стадии подготовки можно автоматизировать, например форму подачи. И если в эту форму не занести ссылку на юридическое основание действия, а будет именно так - так уже давно на любом сайте регистрация идет, то далее действие не продвинется и никто из живых принимателе решений не возьмет на себя регистрацию без полного пакета в т.ч. ссылок.
Далее целый ряд рутинных вопросов перейдет в цифру и там без подобного рода наполнения действий основаниями ничего не сдвинется.
А на подходе смарт-контракты - читай в госсфере автоматизация процессов на основании полноты выполнения условий.
И как должностные лица НБУ будут пояснять машине, что, дескать, они же целый НБУ и могут, а с той стороны бюрократическое: введите основание.
Это в очень общих чертах.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:14
Очень благодарен, что Вы уделяете внимание. Действительно.
Буду благодарен за комментарии по существу.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:12
По существу: вопрос в прикладной сфере: "а простому-то обывателю с этого что?".
Т.е. все это "исследование" -- на уровне открытия энтомологами нового, ранее никем не виденного! (с придыханием) жука. Да -- на кухне, да в компании таких же энтомологов -- вполне можно пообсуждать -- может даже до мордобоя (бросания перчаток) дойдет, но "обычный" человек пройдет мимо не останавливаясь.
Аналогично и со смарт-контрактами: их сейчас вообще нет. Судя по скорости внедрения IBANа -- еще лет с 5 не будет. Но _оказывается_ с ними уже проблема серьезнейшая! (опять с придыханием) есть. -- Несколько напоминает истерику в желтой прессе с "проблемой Y2k"...
Вся эта деятельность несколько попахивает графоманством: да -- в корпоративном бложике этими философско-финансовыми эксеркизами заниматься -- вполне уместно. Зачем "это" "тут" -- вопрос...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:07
Т.е. Вас совершенно не смущает, что центробанк (а именно такой статус НБУ имеет по закону) вольно трактует законы?
Представьте, что Вас задерживает полиция. Первое, что сделает Ваш адвокат - проверит формальное соблюдение процедуры. И уговоры о том, что, мол, полиция это полиция и насколько блестяще задердживали значения не имеет, если по существу, значения иметь ни для Вас ни для суда не будут. Здесь вы вспомните, что есть процессуальное право и Ваши права нарушены. Тот факт, что Вы не задумываетесь об этом сегодня не значит, что это нормально.
Что касается смарт-контрактов, то, если Вы не заметили, Украина объективно в плане современных технологий в госуправлении и общественной жизни находится где-то в каменно-угольном периоде. И практика административного права в этом ключе отстает от мировых тенденций достаточно сильно. Но это вторично.
Первично то, что нет понимания физического процесса эмиссии наличных денег и завтра в этой сфере может "по обычаю" произойти вообще что угодно. И концов потом не найти.
Если Вы считаете это нормальным, то изучите что такое административное право и зачем оно. А именно административное право будет лежать в основе цифрового государства и именно процедуры в рамках него будут верифицироваться.
Кстати именно по административному направлению было обжаловано решение о национализации Привата, а о причинах отмены решений КМУ по газу можете ознакомиться здесь https://news.finance.ua/ru/news/-/443876.
Тут это чтобы подумать.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:27
>>> Т.е. Вас совершенно не смущает, что центробанк вольно трактует законы?
>>> ... ни для суда не будут ...
_Конкретно в этом вопросе -- вот совершенно не смущает.
И как тут правильно замеченно -- "физически" эта коллизия может проявится только в суде. Но я (как и автор статьи, похоже) даже не представляю предпосылок для такого подания.
>>> Что касается смарт-контрактов, то, если Вы не заметили, Украина объективно
Не только "заметил", но даже написал -- в предыдущем посте.
И проблема "нелегитимного гривенника" никак к этой проблеме не относится.
>>> Первично то, что нет понимания физического процесса эмиссии наличных денег и завтра в этой сфере может "по обычаю" произойти вообще что угодно. И концов потом не найти.
У кого нет? И что может (а может и не произойти) произойти? -- но это так, риторический вопрос.
>>> А именно административное право будет лежать в основе цифрового государства и
Ну да -- и именно на украинском языке будут говорить инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра...
-- может хотя бы первых подвижек в эту сторону дождаться стоит?..
>>> Тут это чтобы подумать.
На тему "борождения" просторов Большого Театра...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:06
Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.
Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.
По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.
Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.
А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:20
А опыт Индии все же посмотрите - там много удивленных людей было. К нам в университет приезжал профессора оттуда и мы обсуждали этот вопрос. Очень он для него живой был. Вероятно по причине общественного резонанса. Но у нас таковой слышно особо не было.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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