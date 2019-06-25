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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:35

  ZINCHENKO написав:Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.

Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.

По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.

Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.

А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.

>>> Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи
Спасибо, Кэп! -- если что -- я там кавычки не случайно поставил...

>>>... с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально
По очевидным причинам (сбережения не в гривне у подавляющего большинства) -- "если такое переймут буквально" -- кроме хохота никакой реакции у населения не вызовет.
Более того: на такое "перенимание" будет своя "постанова". -- одно к другому относится как бузина и дядьке...

>>> Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили
Подвижки "куда"? И почему я на них внимание должен был обратить? И откуда информация, что "не обратил"? -- этот абзац -- он, вообще, к чему был?

>>> Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.
Нет, я все понимаю: блох у рыб нет, а рассказывать что-то нужно. Но это на полном серьезе было? -- Поляки безвиз получат потому, что они монету в один злотый в полном соответствии с законом выпустили???
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