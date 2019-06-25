Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:35

ZINCHENKO написав: Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.



Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.



По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.



Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.



А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают. Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.

>>> Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещиСпасибо, Кэп! -- если что -- я там кавычки не случайно поставил...>>>... с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквальноПо очевидным причинам (сбережения не в гривне у подавляющего большинства) -- "если такое переймут буквально" -- кроме хохота никакой реакции у населения не вызовет.Более того: на такое "перенимание" будет своя "постанова". -- одно к другому относится как бузина и дядьке...>>> Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратилиПодвижки "куда"? И почему я на них внимание должен был обратить? И откуда информация, что "не обратил"? -- этот абзац -- он, вообще, к чему был?>>> Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.Нет, я все понимаю: блох у рыб нет, а рассказывать что-то нужно. Но это на полном серьезе было? -- Поляки безвиз получат потому, что они монету в один злотый в полном соответствии с законом выпустили???