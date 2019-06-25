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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:35

  ZINCHENKO написав:Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.

Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.

По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.

Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.

А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.

>>> Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи
Спасибо, Кэп! -- если что -- я там кавычки не случайно поставил...

>>>... с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально
По очевидным причинам (сбережения не в гривне у подавляющего большинства) -- "если такое переймут буквально" -- кроме хохота никакой реакции у населения не вызовет.
Более того: на такое "перенимание" будет своя "постанова". -- одно к другому относится как бузина и дядьке...

>>> Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили
Подвижки "куда"? И почему я на них внимание должен был обратить? И откуда информация, что "не обратил"? -- этот абзац -- он, вообще, к чему был?

>>> Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.
Нет, я все понимаю: блох у рыб нет, а рассказывать что-то нужно. Но это на полном серьезе было? -- Поляки безвиз получат потому, что они монету в один злотый в полном соответствии с законом выпустили???
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:16

Случайно или нет, но понятия легитимности и легальности подразумевают совершенно разные вещи.

Своя, как Вы пишите, "постанова" может оказаться не соответствующей закону и не факт, что тогда "пострадавшие" не пойдут в суд. Как Вы пишите бузина к дядьке относятся аналогично сбережениям и теневому гривневому обороту. Вы же опыт Индии таки посмотрели?

Абзац о внимании к тому, что Вы игнорируете суть, уводя разговор в сторону.

Поляки безвиз получат в т.ч. по причине несколько более лучшего положения с правовым государством в целом и регулированием наличного оборота как элемента картины в целом.

Вы, кстати, видели как в польском городском автобусе билеты проверяют?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 04:46

ZINCHENKO

Все верно замечено. Вчера в НБУ не понятно кто - сели, сами утвердили и решили, что надо выпустить новые монеты от 1 до 10 грн. А ведь те же новые 1 грн, совершенно с отличным от прошлых размером и дизайном. Сегодня, не имея законных полномочий отменить отменили хождение 1, 2, 5 копеек. А завтра что будет? Решат "нарисовать" купюру в 5000 или в 10000?
Не много ли на себя взяли эти "дети попандопулов" из НБУ?
В правовом государстве это квалифицировалось бы просто - статьями 356 и 365 и моментальным отстранением виновного персонажа.

- превышение власти или должностных полномочий отличается тем, что совершаемые виновным лицом действия не входят в круг ее полномочий, не предоставленные ему законом, не предусмотренные правовым статусом его должности.
Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что превышением власти или должностных полномочий признается совершение должностным лицом действий:
а) которые являются компетенцией другого должностного лица данного ведомства или должностного лица другого ведомства;

Но, пока у нас махновщина и безнаказанность полная. И судя по реакции в коментах, большинство такой беспредел в стране вполне устраивает.

Чтобы проще было понять суть - это все равно как если бы полиция не наделенная законодателем такими полномочиями сама решала, что есть преступление, а что нет и какой срок нарисовать, а затем внутренним приказом это утверждала.
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны…
Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:33

Спасибо за отзыв. Если проранжировать поднятые проблемы, то, помимо основной, важным будет даже не столько то, что кого-то такое положение дел устраивает. Важно то, что люди не понимают и, соответственно, не осознают сути происходящего в правовом смысле и именно поэтому у них не возникает дискомфорта. Это конечно отдельные случаи, но, вероятно, таковые могут составлять большинство (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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