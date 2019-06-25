Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Додано: Пон 11 лис, 2019 04:46

ZINCHENKO



Все верно замечено. Вчера в НБУ не понятно кто - сели, сами утвердили и решили, что надо выпустить новые монеты от 1 до 10 грн. А ведь те же новые 1 грн, совершенно с отличным от прошлых размером и дизайном. Сегодня, не имея законных полномочий отменить отменили хождение 1, 2, 5 копеек. А завтра что будет? Решат "нарисовать" купюру в 5000 или в 10000?

Не много ли на себя взяли эти "дети попандопулов" из НБУ?

В правовом государстве это квалифицировалось бы просто - статьями 356 и 365 и моментальным отстранением виновного персонажа.



- превышение власти или должностных полномочий отличается тем, что совершаемые виновным лицом действия не входят в круг ее полномочий, не предоставленные ему законом , не предусмотренные правовым статусом его должности.

Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что превышением власти или должностных полномочий признается совершение должностным лицом действий:

а) которые являются компетенцией другого должностного лица данного ведомства или должностного лица другого ведомства;



Но, пока у нас махновщина и безнаказанность полная. И судя по реакции в коментах, большинство такой беспредел в стране вполне устраивает.



Чтобы проще было понять суть - это все равно как если бы полиция не наделенная законодателем такими полномочиями сама решала, что есть преступление, а что нет и какой срок нарисовать, а затем внутренним приказом это утверждала.

Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны…

Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»