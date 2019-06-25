Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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ZINCHENKO написав:Несмотря на то, что дискуссию Вы хотите увести в сторону, отмечу, что если Вы ознакомитесь с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально.
Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи. Сама же проблема подсвечивает проблему процессуального права в госуправлении. Причем не конкретно административного т.к. НБУ, внезапно, не орган государственной власти.
По части понимания - ни у кого публично нет. И у НБУ тоже, что не может не вызывать вопросы, но не у Вас, по причине, которую Вы же описали выше.
Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили. Одними из ярких примеров были газовщики, которые несколько раз отменили постановления КМУ, намекая кто что и где решает.
А вот "говорящие на украинском языке инопланетяне, с гуманиторной помощью с Альфы-Центавра" (цитата почти) могут прилететь раньше, чем установится декларируемое правовое государство, если сложившаяся практика не изменится. Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают.
>>> Проблема не "нелигитимного", а "непредусмотренного законом". Юридически и научно это очень разные вещи Спасибо, Кэп! -- если что -- я там кавычки не случайно поставил...
>>>... с индийским сценарием замены номиналов, то можете быть несколько удивлены, если такое переймут буквально По очевидным причинам (сбережения не в гривне у подавляющего большинства) -- "если такое переймут буквально" -- кроме хохота никакой реакции у населения не вызовет. Более того: на такое "перенимание" будет своя "постанова". -- одно к другому относится как бузина и дядьке...
>>> Подвижки есть, но внимание Вы а них не обратили Подвижки "куда"? И почему я на них внимание должен был обратить? И откуда информация, что "не обратил"? -- этот абзац -- он, вообще, к чему был?
>>> Полякам в 90-е зеленку продавали, а сегодня они безвиз с США получают. Нет, я все понимаю: блох у рыб нет, а рассказывать что-то нужно. Но это на полном серьезе было? -- Поляки безвиз получат потому, что они монету в один злотый в полном соответствии с законом выпустили???
Случайно или нет, но понятия легитимности и легальности подразумевают совершенно разные вещи.
Своя, как Вы пишите, "постанова" может оказаться не соответствующей закону и не факт, что тогда "пострадавшие" не пойдут в суд. Как Вы пишите бузина к дядьке относятся аналогично сбережениям и теневому гривневому обороту. Вы же опыт Индии таки посмотрели?
Абзац о внимании к тому, что Вы игнорируете суть, уводя разговор в сторону.
Поляки безвиз получат в т.ч. по причине несколько более лучшего положения с правовым государством в целом и регулированием наличного оборота как элемента картины в целом.
Вы, кстати, видели как в польском городском автобусе билеты проверяют?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Все верно замечено. Вчера в НБУ не понятно кто - сели, сами утвердили и решили, что надо выпустить новые монеты от 1 до 10 грн. А ведь те же новые 1 грн, совершенно с отличным от прошлых размером и дизайном. Сегодня, не имея законных полномочий отменить отменили хождение 1, 2, 5 копеек. А завтра что будет? Решат "нарисовать" купюру в 5000 или в 10000? Не много ли на себя взяли эти "дети попандопулов" из НБУ? В правовом государстве это квалифицировалось бы просто - статьями 356 и 365 и моментальным отстранением виновного персонажа.
- превышение власти или должностных полномочий отличается тем, что совершаемые виновным лицом действия не входят в круг ее полномочий, не предоставленные ему законом, не предусмотренные правовым статусом его должности. Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что превышением власти или должностных полномочий признается совершение должностным лицом действий: а) которые являются компетенцией другого должностного лица данного ведомства или должностного лица другого ведомства;
Но, пока у нас махновщина и безнаказанность полная. И судя по реакции в коментах, большинство такой беспредел в стране вполне устраивает.
Чтобы проще было понять суть - это все равно как если бы полиция не наделенная законодателем такими полномочиями сама решала, что есть преступление, а что нет и какой срок нарисовать, а затем внутренним приказом это утверждала.
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»
Спасибо за отзыв. Если проранжировать поднятые проблемы, то, помимо основной, важным будет даже не столько то, что кого-то такое положение дел устраивает. Важно то, что люди не понимают и, соответственно, не осознают сути происходящего в правовом смысле и именно поэтому у них не возникает дискомфорта. Это конечно отдельные случаи, но, вероятно, таковые могут составлять большинство (с).
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO написав:Случайно или нет, но понятия легитимности и легальности подразумевают совершенно разные вещи.
Кэп, вам не знакомы основы Правопису а так же сарказм/ирония? -- добро пожаловать на Грамота.ру -- там объяснят.
ZINCHENKO написав:Своя, как Вы пишите, "постанова" может оказаться не соответствующей закону и не факт, что тогда "пострадавшие" не пойдут в суд. Как Вы пишите бузина к дядьке относятся аналогично сбережениям и теневому гривневому обороту. Вы же опыт Индии таки посмотрели?
А может и "не оказаться". Не так ли? -- может таки стоит дождаться ее появления а не на кофейной гуще гадать?.. А если бы вы чуть внимательнее посмотрели на "опыт Индии" вы бы заметили одну "маленькую" деталь -- черные баксы у них (в отличии от) почти не ходят. Поэтому, как я уже писал, кроме пшика -- ничего от этого "покращення" не будет.
ZINCHENKO написав:Абзац о внимании к тому, что Вы игнорируете суть, уводя разговор в сторону.
Поляки безвиз получат в т.ч. по причине несколько более лучшего положения с правовым государством в целом и регулированием наличного оборота как элемента картины в целом.
>>> ... по причине несколько более лучшего положения ... Точно-точно? -- не по причине появления "нелигитимного гривенника"? -- и кто же тут уводит разговор в сторону?..
ZINCHENKO написав:Если проранжировать поднятые проблемы, то, помимо основной, важным будет даже не столько то, что кого-то такое положение дел устраивает. Важно то, что люди не понимают и, соответственно, не осознают сути происходящего в правовом смысле и именно поэтому у них не возникает дискомфорта. Это конечно отдельные случаи, но, вероятно, таковые могут составлять большинство (с).
ОК -- зайдем с другой стороны. Пострадавшая сторона тут _кто_? -- нет таких?.. -- странно... Может "незаконно збагатывшаяся" на этом чудовищном "попрании всех правовых основ" сторона есть? -- ах, и таких нет?.. Так может и юг с ним, с этим "гривенником"?..