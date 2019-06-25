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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:09

  ZINCHENKO написав:Отнюдь не мимо - аналогия вполне прозрачна.

Еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем?
_hunter
 
Повідомлень: 1172
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