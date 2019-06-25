Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:09
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:15
Не ерничайте. Коллега все достаточно полно изложил.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00
И еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем?
Простой, казалось бы, вопрос. Что же вызывает сложности с ответом?..
-- интересно, я это уже в который раз спрашиваю? -- в пятый?..
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:25
Примените к сложившейся ситуации конструкцию EKO и теоретическое понятие "состав правонарушения" и Вам все станет ясно, если Ваша цель найти истину, а не паясничать.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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