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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:09

  ZINCHENKO написав:Отнюдь не мимо - аналогия вполне прозрачна.

Еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:15

Не ерничайте. Коллега все достаточно полно изложил.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00

  ZINCHENKO написав:Не ерничайте. Коллега все достаточно полно изложил.

И еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем?
Простой, казалось бы, вопрос. Что же вызывает сложности с ответом?..
-- интересно, я это уже в который раз спрашиваю? -- в пятый?..
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:25

Примените к сложившейся ситуации конструкцию EKO и теоретическое понятие "состав правонарушения" и Вам все станет ясно, если Ваша цель найти истину, а не паясничать.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:25

  ZINCHENKO написав:Примените к сложившейся ситуации конструкцию EKO и теоретическое понятие "состав правонарушения" и Вам все станет ясно, если Ваша цель найти истину, а не паясничать.

В под-десятый раз: меня не интересует
>>> теоретическое понятие "состав правонарушения"
-- это "сферический конь в вакууме" в его первичном (анекдотичном) смысле.
Я задал вполне конкретный вопрос: "где список пострадавших лиц?". Если такого нет -- подойдет и список лиц, на этом "заработавших".

Очередную, чисто теоретическую, "отмазку" писать не трудитесь -- это будет подтверждением моего тезиса из первых постов о полном отрыве от реальности.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:11

Вам было вполне конкретно отвечено, что все, Вами искомое, содержится в материале и комментариях. Вы же не хотите сложить 2+2 и получить желаемую Вами практику. А ведь все уже озвучено.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:13

  ZINCHENKO написав:Вам было вполне конкретно отвечено, что все, Вами искомое, содержится в материале и комментариях. Вы же не хотите сложить 2+2 и получить желаемую Вами практику. А ведь все уже озвучено.

Пальцем покажите, если не затруднит? -- а то я только очередное виляние филеем вижу. И какую еще "практику" я желал получить?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:20

Re: Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн

Кстати: если решите сказать что-то вида "все население Украины" -- сумму ущерба (или нанесенного вреда) назовите...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:53

  _hunter написав:Кстати: если решите сказать что-то вида "все население Украины" -- сумму ущерба (или нанесенного вреда) назовите...

Вы на самом деле зря спорите. Все, что нужно топикстартеру - обсуждение его статей. Вы ему только помогаете.
А касательно номиналов, есть закон о Национальном Банке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/print, где есть замечательный раздел V "УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ":
Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:

1) виготовлення банкнот і монет;

{Пункт 1 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}

1-1) зберігання банкнот і монет безпосередньо або у банках, уповноважених ним на зберігання та для проведення операцій із ними;

{Статтю 33 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}

1-2) визначення вимог до банків, що можуть бути уповноважені на зберігання банкнот і монет та для проведення операцій з ними, встановлення порядку зберігання такими банками банкнот і монет та проведення операцій із ними;

{Статтю 33 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}

2) створення резервних фондів банкнот і монет;

3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет;


И все статьи топикстартера о том, могли выпускать купюру в 1000 грн, или монеты в 1 грн, могли ли делать тот дизайн, что сделали - выеденного яйца не стоят. Закон Украины выше, чем Указ Президента, соответственно все статьи на эту тему - просто пустая трата времени и автора, и читателей
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:58

  Faceless написав:И все статьи топикстартера о том, могли выпускать купюру в 1000 грн, или монеты в 1 грн, могли ли делать тот дизайн, что сделали - выеденного яйца не стоят. Закон Украины выше, чем Указ Президента, соответственно все статьи на эту тему - просто пустая трата времени и автора, и читателей

Это я давно уже понял. Просто реально интересно стало: конкретный ответ на конкретный вопрос он сподобится дать? -- Или так и будет филеем до последнего вилять?..
_hunter
 
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