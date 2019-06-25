Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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ZINCHENKO написав:Не ерничайте. Коллега все достаточно полно изложил.
И еще раз: _кто_ (в результате этого нарушения) пострадавшая сторона? Или "благоприобретатели", может есть какие? -- злой умысел в чем? Простой, казалось бы, вопрос. Что же вызывает сложности с ответом?.. -- интересно, я это уже в который раз спрашиваю? -- в пятый?..
ZINCHENKO написав:Примените к сложившейся ситуации конструкцию EKO и теоретическое понятие "состав правонарушения" и Вам все станет ясно, если Ваша цель найти истину, а не паясничать.
В под-десятый раз: меня не интересует >>> теоретическое понятие "состав правонарушения" -- это "сферический конь в вакууме" в его первичном (анекдотичном) смысле. Я задал вполне конкретный вопрос: "где список пострадавших лиц?". Если такого нет -- подойдет и список лиц, на этом "заработавших".
Очередную, чисто теоретическую, "отмазку" писать не трудитесь -- это будет подтверждением моего тезиса из первых постов о полном отрыве от реальности.
ZINCHENKO написав:Вам было вполне конкретно отвечено, что все, Вами искомое, содержится в материале и комментариях. Вы же не хотите сложить 2+2 и получить желаемую Вами практику. А ведь все уже озвучено.
Пальцем покажите, если не затруднит? -- а то я только очередное виляние филеем вижу. И какую еще "практику" я желал получить?
_hunter написав:Кстати: если решите сказать что-то вида "все население Украины" -- сумму ущерба (или нанесенного вреда) назовите...
Вы на самом деле зря спорите. Все, что нужно топикстартеру - обсуждение его статей. Вы ему только помогаете. А касательно номиналов, есть закон о Национальном Банке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/print, где есть замечательный раздел V "УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ":
Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу
Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:
1) виготовлення банкнот і монет;
{Пункт 1 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}
1-1) зберігання банкнот і монет безпосередньо або у банках, уповноважених ним на зберігання та для проведення операцій із ними;
{Статтю 33 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}
1-2) визначення вимог до банків, що можуть бути уповноважені на зберігання банкнот і монет та для проведення операцій з ними, встановлення порядку зберігання такими банками банкнот і монет та проведення операцій із ними;
{Статтю 33 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018}
2) створення резервних фондів банкнот і монет;
3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет;
И все статьи топикстартера о том, могли выпускать купюру в 1000 грн, или монеты в 1 грн, могли ли делать тот дизайн, что сделали - выеденного яйца не стоят. Закон Украины выше, чем Указ Президента, соответственно все статьи на эту тему - просто пустая трата времени и автора, и читателей
Faceless написав:И все статьи топикстартера о том, могли выпускать купюру в 1000 грн, или монеты в 1 грн, могли ли делать тот дизайн, что сделали - выеденного яйца не стоят. Закон Украины выше, чем Указ Президента, соответственно все статьи на эту тему - просто пустая трата времени и автора, и читателей
Это я давно уже понял. Просто реально интересно стало: конкретный ответ на конкретный вопрос он сподобится дать? -- Или так и будет филеем до последнего вилять?..