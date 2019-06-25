Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Еще можно вспомнить, что НБУ давали право не просто устанавливать дизайн, а
Надати право Голові Правління Національного банку України
підписати до друку зразки банкнот, що відповідають вимогам пункту
2 цієї Постанови
Так что Ваша отсылка к п.3 ст.33 является лишь началом пути, в конце которого Вы не факт что найдете то, что хотели.
Не все так просто с деньгами, как Вам, возможно, хотелось бы.
А возвращаясь к 1000 я повторю, что номиналы и лица на деньгах устанавливал ПВР по предложению комиссии ВР и ничего в силе этого решения с тех пор не изменилось. Для выпуска 500 его целевым образом дорабатывали.