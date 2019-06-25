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Андрій Зінченко: чи передбачалися
монети номіналом 1 грн...

Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:14

Отлично, кто-то решил почитать Закон, но забыл обратить внимание, что указанные пункт 3 появился в этой редакции аж в 2012 за подписью сами почитайте кого. В предыдущей редакции использовано размытое "денежных знаков". А еще в сегодняшней редакции можно почитать о нормативности. А заодно поискать данные о юридической силе писем нацбанка.
Еще можно вспомнить, что НБУ давали право не просто устанавливать дизайн, а
Надати право Голові Правління Національного банку України
підписати до друку зразки банкнот, що відповідають вимогам пункту
2 цієї Постанови

Так что Ваша отсылка к п.3 ст.33 является лишь началом пути, в конце которого Вы не факт что найдете то, что хотели.
Не все так просто с деньгами, как Вам, возможно, хотелось бы.
А возвращаясь к 1000 я повторю, что номиналы и лица на деньгах устанавливал ПВР по предложению комиссии ВР и ничего в силе этого решения с тех пор не изменилось. Для выпуска 500 его целевым образом дорабатывали.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:42

Очень хорошо, что дискуссия дошла до законодательства. Я очень надеялся, что кто-то да процитирует.

Давайте почитаем еще немного вместе:

1000 ввели
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 20 червня 2019 року N 417-рш
Про введення в обіг банкнот нового номіналу 1000 гривень зразка 2019 року


При этом я напомню, что декларативная норма нуждается в порядке ее реализации, которого никто не видел.

И напомню - первые е-декларации по закону вроде и проверять могли, но не получилось т.к. порядка не было.

А если вчитаться в ст.34, то монета там предполагается только разменная, что прямо корреспондирует с указом о денежной реформе. В такой редакции, к слову, эта статья и принималась в 99-м.

В итоге имеем законодательную неопределенность в вопросах наличных. И самое интересное, что впервые это попытались поправить изменениями в 33 статью аж в 12 году, но там надо целый кусок законодательства разрабатывать и стыковать.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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