Андрій Зінченко: чи передбачалися монети номіналом 1 грн...

Додано: Вів 12 лис, 2019 16:14

Надати право Голові Правління Національного банку України

підписати до друку зразки банкнот, що відповідають вимогам пункту

2 цієї Постанови

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