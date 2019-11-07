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У метро Києва хочуть до кінця
року встановити ще 173...

У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:09

У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173...

Пропонуємо до обговорення:
На станціях київського метро встановлять ще 173 термінали для купівлі та поповнення е-квитка.

Дивися повний текст У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173 термінали для е-квитка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:09

Так и так по 3-4 стоит на каждой, но работает только один!!
a_kibets
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