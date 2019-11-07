МВФ для зростання економіки України радить боротися з корупцією, скоротити роль держави і олігархів в українському бізнесі.
Дивися повний текст МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47
МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України
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Дивися повний текст МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47
мвф уже 30 лет дает свои "советы" но вместо роста экономики получаетяся только падение ввп, обнищание населения и т.д. и т.д.
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