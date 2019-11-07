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МВФ повідомив, що необхідно для
зростання економіки України

МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47

МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
МВФ для зростання економіки України радить боротися з корупцією, скоротити роль держави і олігархів в українському бізнесі.

Дивися повний текст МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47

мвф уже 30 лет дает свои "советы" но вместо роста экономики получаетяся только падение ввп, обнищание населения и т.д. и т.д.
blueiceua
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