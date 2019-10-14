Про це повідомляє Центральна організація дорожнього руху в Facebook.
Дивися повний текст У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10 перехрестях.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50
У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10 перехрестях.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50
де***,блд.
"зняли зелені контурні стрілки при червоному сигналі світлофора... Таким чином, безпека на дорозі підвищиться”"
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