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У столиці змінилися правила
дорожнього руху на 10...

У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50

У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Центральна організація дорожнього руху в Facebook.

Дивися повний текст У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10 перехрестях.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50

де***,блд.
"зняли зелені контурні стрілки при червоному сигналі світлофора... Таким чином, безпека на дорозі підвищиться”"
alexander_khirhyalan
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