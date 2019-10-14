Про це повідомляє Центральна організація дорожнього руху в Facebook.
Дивися повний текст У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10 перехрестях.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50
У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці змінилися правила дорожнього руху на 10 перехрестях.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:50
де***,блд.
"зняли зелені контурні стрілки при червоному сигналі світлофора... Таким чином, безпека на дорозі підвищиться”"
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:17
Очень важно, чтобы следующий мэр не был любителем езды на газонокосилке.
Додано: Суб 09 лис, 2019 06:34
Идиоты безграмотные пишут правила, особенно смешно читать про очередное "новшество", зная что во всех этих местах велосипедисты обязаны пересекать дорогу пешком, катя велосипед рядом с собою
Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.
При наличии велосипедных дорожек, велосипедисты должны двигаться по ним. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, которые двигаются по дороге
На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны подчиняться сигналам велосипедных или общетранспортных светофоров.
Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.
А так как в Киеве в обозначенных выше местах нет отдельно от пешеходов выделенных переездов для велосипедистов, то читаем выделенное красным
Лучше бы неубиваемые ограничители в виде холмов из каменной кладки за 10 метров перед каждой зеброй сделали, в паре со знаком 20 лучшей "безпеки" на городских переходах и не придумать.
Весна пришла?
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