Першочергове завдання, яке уряд покладає на Антимонопольний комітет України (АМКУ) - посилення конкуренції на ринках з природними монополіями.
Дивися повний текст Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:51
Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:51
Сначала нужно создать дееспособный и эффективный АМКУ,а потом ставить ему задачи.На сегодняшний день это бесполезный для государства коррумпированный орган,проедающий деньги налогоплательщиков.Кроме громких заявлений результатов ноль.
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