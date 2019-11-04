RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук назвав першочергове
завдання для АМКУ

Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:51

Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Першочергове завдання, яке уряд покладає на Антимонопольний комітет України (АМКУ) - посилення конкуренції на ринках з природними монополіями.

Дивися повний текст Гончарук назвав першочергове завдання для АМКУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91765
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:51

Сначала нужно создать дееспособный и эффективный АМКУ,а потом ставить ему задачи.На сегодняшний день это бесполезный для государства коррумпированный орган,проедающий деньги налогоплательщиков.Кроме громких заявлений результатов ноль.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ 1, 2
R2 » П'ят 01 лис, 2019 14:11
18 1967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 16:32
tmp01
АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на...
R2 » Сер 06 лис, 2019 18:02
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 18:03
moveton
Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
R2 » Пон 04 лис, 2019 17:06
5 542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 03:34
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.