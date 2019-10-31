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Вартість електроенергії для
населення пропонують...

Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:28

Вартість електроенергії для населення пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК пропонує з 1 січня 2020 року збільшити тариф.

Дивися повний текст Вартість електроенергії для населення пропонують збільшити на 90%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:28

может реальные доходы населения надо повышать на 25 % ежегодно а не расходы!? придумали какой-то "плановый платеж"! заём денег у населения на месяц да еще и без %! если его платить не обязательно то почему для оплаты на сайте я должен удалить 600 грн. с "окошка" платежа и вбить 300 грн. а не изначально указать 300 грн.??? если я его захочу заплатить то удалю 300 и "забью" 600, а то я должен делать лишние телодвижения для "НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО" платежа! Некоторые, а возможно "большинство", оплачивают то что указано в "окошке" без каких либо умозаключений!
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:32

Та повысить тарифы в угоду татарину можно. Тогда сбудется главное обещание Зеленского - украинцы не будут плакать, бо плакать будет некому - кто не повыздыхает, те сбегут за бугор. Останется президент Зеленский и счастливый Ахметов.
bojko_od
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:35

Ура!
Наконец-то свергли коварного Порошенко с его формулой Роттердам+
Vint
 
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з Білорусі дешевша електроенергія, хай відкривають ринки
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:18

Re: Вартість електроенергії для населення пропонують...

В областном центре уже многоэтажки за неуплату за воду отключают, они электричеством пугают... Пусть представят план действий. Если он заключен в полной продаже земли без рабов, то оставшееся большинство съедет и так, без выдаивания их до 0.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:25

Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:26

Чому вводиться і далі диференціальна оплата за енергію. Для можновладців це не грає ролі
Ціна повинна бути однакова не залежно від кількості спожитої енергії. З холопів можна здерти 12 ярдів грн . А для багатіїв всьогр 2 ярда
iakovgavr2404
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:39

Что если вместо этого просто отключить ДТЭК от городских сетей и закупать недостающую электроэнергию за границей?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:45

  dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час

Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть.
Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек.
Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
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ruvex
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