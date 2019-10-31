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Вартість електроенергії для
населення пропонують...

Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:47

Расстрелять Ахметова предлагают 90% населения.

пишут об этом на своей странице в FACEBOOK
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:48

  phantom_systems написав:Что если вместо этого просто отключить ДТЭК от городских сетей и закупать недостающую электроэнергию за границей?

Сейчас для диверсификации рисков стали закупать э-энергию в ...России для части страны кроме западного региона, Бурштинского энергетического острова где все абсолютно монополизировано.
Black Jack - White Business
ruvex
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