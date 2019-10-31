Вартість електроенергії для населення пропонують...

Расстрелять Ахметова предлагают 90% населения.
пишут об этом на своей странице в FACEBOOK
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:47
Расстрелять Ахметова предлагают 90% населения.
пишут об этом на своей странице в FACEBOOK
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:48
Сейчас для диверсификации рисков стали закупать э-энергию в ...России для части страны кроме западного региона, Бурштинского энергетического острова где все абсолютно монополизировано.
Black Jack - White Business
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