Расстрелять Ахметова предлагают 90% населения.
пишут об этом на своей странице в FACEBOOK
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:47
Расстрелять Ахметова предлагают 90% населения.
пишут об этом на своей странице в FACEBOOK
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:48
Сейчас для диверсификации рисков стали закупать э-энергию в ...России для части страны кроме западного региона, Бурштинского энергетического острова где все абсолютно монополизировано.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:14
yama Ну, очевидно оставшиеся 10% имеют ввиду другой способ смертной казни
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:44
Пусть поездит по Киеву и погудит. В Донецке не прошло, может в Киеве пройдёт.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:47
Пока пугали путеным - Украину захватил в заложники Ахметов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:26
Re: Вартість електроенергії для населення пропонують...
Ураа! Зубожіння скінчилось, народ багатий і може без проблем платити, особливо зекофіли
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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