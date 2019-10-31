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Вартість електроенергії для
населення пропонують...

Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:54

  ruvex написав:
  dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час

Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть.
Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек.
Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.


Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.

Почитайте перед сном: http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye ... hcho-dali/
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:56

  PSL написав:
  elastix написав:Спасибо, де***, наголосовали

При Порошенко такого не было?))
Как же утомили, что одни, что другие. Почитайте, на сколько увеличились активы Ахметова за время правления Пети.

Отказ от формулы "Зимбабве +"
- повлечёт ещё много много таких "приколов".
- Просто бараны уже "нацарювалы"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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