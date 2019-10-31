Вартість електроенергії для населення пропонують...
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dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть. Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек. Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.
При Порошенко такого не было?)) Как же утомили, что одни, что другие. Почитайте, на сколько увеличились активы Ахметова за время правления Пети.
Отказ от формулы "Зимбабве +" - повлечёт ещё много много таких "приколов". - Просто бараны уже "нацарювалы"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.