Вартість електроенергії для населення пропонують...
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dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть. Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек. Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.
При Порошенко такого не было?)) Как же утомили, что одни, что другие. Почитайте, на сколько увеличились активы Ахметова за время правления Пети.
Отказ от формулы "Зимбабве +" - повлечёт ещё много много таких "приколов". - Просто бараны уже "нацарювалы"
Иными словами: "06.11.2019 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Не успели мы предупредить, что за провалы в управлении государством заплатят обычные граждане как только что назначенный глава глава НКРЭКУ Тарасюк уже заявил "Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения" Плюс 30% к цене на электроэнергию. Продолжающаяся практика назначения на ключевые должности представителей юридической обслуги шоу-бизнеса знакомых Зеленского, приводит к росту российского влияния на ключевые позиции в украинской энергетике."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 09 лис, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть. Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек. Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.
Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии.
Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии. Даже не буду говорить за местный ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД и за ДП «ВО «Карпати» который еще пока дергается из-за своей специфики. Но тренд на лицо.
Там ясно написано, что производство на столько бздячее, что нет смысла его модернизировать.А провода для автомобилей и так крутят в Немирове,Тернополе,Хмельницком, рядом со Львовом и вроде даже в Черновцах. Да другие производители, но для тех же европейских машин. Ребята не выдержали конкуренции вот и здулись. Поэтому не перекручивайте , то , что реально их сподвигло на выход.
На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут. В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.
На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут. В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.
Что бы работать и держаться на рынке - нужно прибыль вкладывать в развитие. Мы же имеем обратную ситуацию, когда прибыль(разницу), если не успели вывести отбирают чинуши чисто коррупционным путём. Отсюда, наученные опытом, они отбирают авансом. - Грабят по беспределу. - Страна физически на разграблении чёрным криминалом. - Те, кто реально, хоть что-то производит - сидят на З/П 3,5 т.грн, пару раз в год. - за год сбежало 1,5 миллиона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.