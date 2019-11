Вартість електроенергії для населення пропонують...

Додано: Суб 09 лис, 2019 09:23

Ratatui написав: ruvex написав: dinozavrik написав: Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час

Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть.

Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек.

Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.



переносять в Мароко.

