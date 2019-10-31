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Вартість електроенергії для
населення пропонують...

Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:09

Давайте подякуємо таваріщу Ахметову за турботу і заботу !!! УРА-А-А-А-А-А-А !!!!!!!!!
vasiagolopupenko2019
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:50

  Ratatui написав:
  ruvex написав:
  dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час

Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть.
Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек.
Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.


Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.

Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии.

Почитайте перед сном: http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye ... hcho-dali/


Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии.
Даже не буду говорить за местный ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД и за ДП «ВО «Карпати» который еще пока дергается из-за своей специфики. Но тренд на лицо.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:55

ruvex

Там ясно написано, что производство на столько бздячее, что нет смысла его модернизировать.А провода для автомобилей и так крутят в Немирове,Тернополе,Хмельницком, рядом со Львовом и вроде даже в Черновцах. Да другие производители, но для тех же европейских машин. Ребята не выдержали конкуренции вот и здулись. Поэтому не перекручивайте , то , что реально их сподвигло на выход.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:16

Ratatui

На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут.
В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:37

  ruvex написав:Ratatui

На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут.
В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.

Что бы работать и держаться на рынке - нужно прибыль вкладывать в развитие.
Мы же имеем обратную ситуацию, когда прибыль(разницу), если не успели вывести отбирают чинуши чисто коррупционным путём.
Отсюда, наученные опытом, они отбирают авансом.
- Грабят по беспределу.
- Страна физически на разграблении чёрным криминалом.
- Те, кто реально, хоть что-то производит - сидят на З/П 3,5 т.грн, пару раз в год.
- за год сбежало 1,5 миллиона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 07:06

  PSL написав:
  elastix написав:Спасибо, де***, наголосовали

При Порошенко такого не было?))
Как же утомили, что одни, что другие. Почитайте, на сколько увеличились активы Ахметова за время правления Пети.


Версия 8) :
В участии в схеме подозревают и руководство компании ICU, связанной с Петром Порошенко. По версии НАБУ, компания скупала в интересах пятого президента облигации ахметовской компании ДТЭК.

https://24tv.ua/ru/delo__rotterdam_iz_z ... u_n1192562

Схема накрылась в аккурат пару месяцев как. Да здравствует новая схема " ̶б̶а̶з̶а̶р̶ рынок ̶п̶а̶-̶д̶а̶н̶е̶ц̶к̶и̶" 8)
Весна пришла?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:37

Предлагаю с 1 января 2020г уменьшить платежи в пользу ДТЭК на 50%.
Я так вижу ситуацию, исходя из уровня жизни населения Украины.
А если ДТЭК будет заниматься вымогательством, то в таком случае нанять коллекторов, которые в простой и доступной для понимания форме объяснят ДТЭК что и как.
А почему собственно нет?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:23

  Ratatui написав:
  ruvex написав:
  dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час

Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть.
Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек.
Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.


Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.

Почитайте перед сном: http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye ... hcho-dali/

переносять в Мароко.
здобули!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:20

  flyman написав:
  Ratatui написав:Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.

Почитайте перед сном: http://report.if.ua/lyudy/tajko-zbyraye ... hcho-dali/

переносять в Мароко.
здобули!

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