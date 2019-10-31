Вартість електроенергії для населення пропонують...
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dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть. Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек. Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.
Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии.
Реальную информацию знаю и так, завод в 15 минутах езды. Производство в других странах меняют, ставят новые линии - у нас нет. Вот и все реалии. Даже не буду говорить за местный ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД и за ДП «ВО «Карпати» который еще пока дергается из-за своей специфики. Но тренд на лицо.
Там ясно написано, что производство на столько бздячее, что нет смысла его модернизировать.А провода для автомобилей и так крутят в Немирове,Тернополе,Хмельницком, рядом со Львовом и вроде даже в Черновцах. Да другие производители, но для тех же европейских машин. Ребята не выдержали конкуренции вот и здулись. Поэтому не перекручивайте , то , что реально их сподвигло на выход.
На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут. В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.
На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут. В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.
Что бы работать и держаться на рынке - нужно прибыль вкладывать в развитие. Мы же имеем обратную ситуацию, когда прибыль(разницу), если не успели вывести отбирают чинуши чисто коррупционным путём. Отсюда, наученные опытом, они отбирают авансом. - Грабят по беспределу. - Страна физически на разграблении чёрным криминалом. - Те, кто реально, хоть что-то производит - сидят на З/П 3,5 т.грн, пару раз в год. - за год сбежало 1,5 миллиона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предлагаю с 1 января 2020г уменьшить платежи в пользу ДТЭК на 50%. Я так вижу ситуацию, исходя из уровня жизни населения Украины. А если ДТЭК будет заниматься вымогательством, то в таком случае нанять коллекторов, которые в простой и доступной для понимания форме объяснят ДТЭК что и как. А почему собственно нет?
dinozavrik написав:Цікаво побачити обгрунтування такої ціни, гривня виросла - отже тариф фактично на 10% вже виріс. Ціни на вугілля - стоять на місці вже довгий час
Крупнейших налогоплательщих и работодатель Франковска «Тайко» переводить виробництво в індустріальний парк Марокко, бо хоч там оплата праці порівняно з Україною вища, зате держава повертає інвестору 25 % вкладених грошей. Та й відкривати нові лінії виробництва, коли в Україні п’ятий рік триває війна, іноземці не дуже хочуть. Работал завод с 2006 года, количество занятых было до 1100 человек. Здесь ничего не развивается и нет перспектив никаких. Страна выкачиваемых ресурсов.
Не перекручивайте как Петр 5й с телеканалом кривой!. Они уходят так как дизелям в гейропе капут и производство по их меркам бздячее.