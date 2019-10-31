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Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38
когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
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yil56
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