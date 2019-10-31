Вартість електроенергії для населення пропонують...

когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38
когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:07
зе виборці гордіться, ви це зробили разом а по зомбоящиках покажуть як шахтьори і трахтарісти із бамбаса стають на коліна і кажуть: спасіба фонду ріната ахметова
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