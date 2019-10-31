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Вартість електроенергії для
населення пропонують...

Вартість електроенергії для населення пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38

когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
yil56
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:07

зе виборці гордіться, ви це зробили разом а по зомбоящиках покажуть як шахтьори і трахтарісти із бамбаса стають на коліна і кажуть: спасіба фонду ріната ахметова
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:09

Ахметов кровос.ися на теле Украины.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:14

лучше зелёный тариф этому козлу обнулить
swan forever
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