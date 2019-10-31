Вартість електроенергії для населення пропонують...

ruvex написав:

На заборе тоже написано. Может чего то они и не выдержали, но в 17 и 18 ставили еще новые линии. Перекручивают в статьях, мне абсолютно все равно и никакой пользы от этого я не получаю. Сколько бизнеса ушло за последние годы известно, увидим сколько производств еще уйдет. В этом и обстоят наши реалии. Есть факты иного содержания? Перекрутите ситуацию в свою сторону, на примерах когда в страну заходит новый бизнес. Кстати адекватных работников стало найти все сложнее, также не маловажный вопрос. Об этом в газетах не пишут.В общем итоге мне интересно кто зайдет и зайдет ли вообще на их место и даст людям работу и будет платить налоги в течении 15 лет.