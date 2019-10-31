Вартість електроенергії для населення пропонують...

когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38
когда уже писателям дойдет что поднимете тариф хоть до 10 грн за квт а потребления нет
то у вас будет гитлер капут.... в европе человек потребляет 500 квт в месяц у нас 50...
вот и считайте свой доход.... АРХИМЕДЫЫЫЫЫЫ......
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:07
зе виборці гордіться, ви це зробили разом а по зомбоящиках покажуть як шахтьори і трахтарісти із бамбаса стають на коліна і кажуть: спасіба фонду ріната ахметова
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:51
Ахметов это конечно,проблема Украины,но в данной ситуации больше раздражает Зеленский,который позволяет ему тупо грабить,под прикрытием каких-то реформ.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:19
Я вам уже написал, что за время войны открыли минимум 3 завода по аналогичным проводам в Немирове, Хмельницком и рядом со Львовом. И так же кормят,поят, довозят 3ю смену и даже в Румынию на стажировку возят. Поэтому эти и сдулись и поехали осваивать Африканский континент.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:22
Вот кто займет место убегающих в Африку:
Не всё так плохо.
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