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Польський антимонопольний
орган оголосить "Газпрому"...

Польський антимонопольний орган оголосить "Газпрому"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40

Польський антимонопольний орган оголосить "Газпрому"...

Пропонуємо до обговорення:
Польський антимонопольний регулятор UOKIK на пресконференції з приводу свого рішення щодо проєкту "Північний потік-2" оголосить про "найвищий штраф у своїй історії".

Дивися повний текст Польський антимонопольний орган оголосить \"Газпрому\" \"найвищий штраф у своїй історії\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40

На других сайтах пишут о наложении штрафа на французскую компанию Engie – штраф в 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
mikola963
 
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