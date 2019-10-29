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Польський антимонопольний орган оголосить "Газпрому"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Польський антимонопольний регулятор UOKIK на пресконференції з приводу свого рішення щодо проєкту "Північний потік-2" оголосить про "найвищий штраф у своїй історії".
Дивися повний текст Польський антимонопольний орган оголосить \"Газпрому\" \"найвищий штраф у своїй історії\"
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R2
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40
На других сайтах пишут о наложении штрафа на французскую компанию Engie – штраф в 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
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mikola963
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:06
Главное чтобы у пшеков от натуги пукан не порвало......
Как же им хочется оторвать украину под себя..... Никак забыть не могут как отгребли от России
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svetoch-10
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Shram
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