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Дивися повний текст lifecell запускає підтримку eSIM: стартовий пакет 150 грн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:57
lifecell запускає підтримку eSIM: стартовий пакет 150 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell запускає підтримку eSIM: стартовий пакет 150 грн.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:57
Гуд.
Не нужно будет выискивать аппараты из Гонконга + проблем с гарантией будет меньше.
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