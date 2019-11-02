В Україні з початку опалювального сезону підключили до опалення 92,5% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Опалення підключили в 92% будинків українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
|