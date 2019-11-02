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Опалення підключили в
92% будинків українців

Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

Опалення підключили в 92% будинків українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку опалювального сезону підключили до опалення 92,5% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.

Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:38

  hxbbgaf написав:Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.

Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:49

  hxbbgaf написав:Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.

На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:56

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.

Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...



Значительно большой массе граждан дешевле, выгоднее и эффективнее просто и дальше платить, чем бодаться с му*** и платить за них за этот самый компенсатор. И не только. В случае создания осбб.

И нервы лечить ныне дорого и пулевое ранение))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:57

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.

На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:

Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:07

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.

На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:

Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.

Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
detroytred
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