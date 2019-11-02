В Україні з початку опалювального сезону підключили до опалення 92,5% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Опалення підключили в 92% будинків українців
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Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:38
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:49
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:56
Значительно большой массе граждан дешевле, выгоднее и эффективнее просто и дальше платить, чем бодаться с му*** и платить за них за этот самый компенсатор. И не только. В случае создания осбб.
И нервы лечить ныне дорого и пулевое ранение))
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:57
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