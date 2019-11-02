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Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку опалювального сезону підключили до опалення 92,5% житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
Дивися повний текст Опалення підключили в 92% будинків українців
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R2
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:38
hxbbgaf написав:
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...
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_hunter
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:56
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...
Значительно большой массе граждан дешевле, выгоднее и эффективнее просто и дальше платить, чем бодаться с му*** и платить за них за этот самый компенсатор. И не только. В случае создания осбб.
И нервы лечить ныне дорого и пулевое ранение))
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detroytred
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:57
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
На шестой год песен о важности энергосбережения
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
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_hunter
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:07
_hunter написав: detroytred написав: hxbbgaf написав:
Уже неделю жарят по теплу, греем улицу, с такими тарифами скоро будут и летом топить.
На шестой год песен о важности энергосбережения
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
Потребитель платит не по причине наличия желания.
Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.
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detroytred
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:12
ох, а контингент, котор. подключает - просто атас
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Клаус
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:50
Харьков, Алексеевка, все окна и балкон открыты на проветривание, в квартире +28 градусов.
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Правдоруб
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