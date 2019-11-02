Опалення підключили в 92% будинків українців

Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12
Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
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